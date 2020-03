Simunec vai para tribunal

O diferendo entre Simunec e o Aves vai acabar em tribunal, uma vez que os responsáveis da SAD dizem continuar à espera de uma explicação formal por parte do jogador croata – ou do seu representante – que decidiu rumar ao seu país natal.





Tal comoavançou em primeira mão, o defesa-central sentiu-se desprotegido e chegou a ser expulso da casa que ocupava, por falta de pagamento do aluguer.Simunec alegou também ordenados em atraso, situação que ainda se verifica no restante grupo, e que o clube não o protegeu num diferendo com a seguradora.Segundo fonte da SAD, Simunec trazia uma lesão antiga que agravou no segundo jogo da Liga e decidiu ser operado por "conta própria", após a peritagem do seguro se ter recusado a cobrir. Apesar disso, a SAD ainda o ajudou a pagar metade da operação.