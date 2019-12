Simunec vai ter de ser operado

Simunec será operado ao tornozelo esquerdo nos próximos dias, isto depois de se ter procedido ao tratamento habitual à lesão na articulação tibiotársica esquerda que o central sofreu, no último dia 20, em jogo com o Paços de Ferreira. Não sendo o mesmo tratamento suficiente, o croata terá de ser submetido a cirurgia, o que, por certo, o fará perder os próximos meses de competição.





Por outro lado, Enzo Zidane fez exames complementares que confirmaram o diagnóstico inicial de traumatismo no pé esquerdo e vai iniciar trabalho de campo de forma individual. Quanto a Bruno Xavier, é de salientar o facto de já ter treinado sem limitações nesta segunda-feira, dia do regresso aos treinos da equipa de Nuno Manta, que no próximo sábado recebe o Sp. Braga.