"Sindicato ao lado de Nélson Lenho



Jogador está focado na preparação de um dos jogos mais importantes da sua carreira.



No seguimento da notícia divulgada pelo Correio da Manhã, o Sindicato dos Jogadores vem manifestar o seu total apoio e solidariedade para com o associado Nélson Lenho, realçando o respeito e reconhecimento pela conduta pessoal e profissional do jogador.



Apesar do apelo deixado em comunicados anteriores para que seja evitada a especulação e se permita à justiça atuar pelos meios próprios, continuam a ser veiculadas notícias que representam um dano gravoso da imagem, bom nome e reputação de vários profissionais de futebol.



O Sindicato dos Jogadores, presidido por Joaquim Evangelista, emitiu esta quinta-feira um comunicado em que manifesta todo o seu apoio a Nélson Lenho, o jogador do Desportivo das Aves cujo nome surge no âmbito da investigação do processo 'Cashball', que levou à(braço direito de Bruno de Carvalho em Alvalade) e mais três pessoas, por alegado aliciamento de jogadores.O defesa, garantido nunca se ter envolvido em "atos lesivos da verdade desportiva".