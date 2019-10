Sócios do Aves aprovam relatório e contas do clube

Os sócios do Aves estiveram reunidos na noite desta sexta-feira para discutir e votar o relatório e contas do clube, referente ao exercício de 2018/19. Os cerca de 200 associados aprovaram, de forma clara, as contas apresentadas pela direção liderada por Armando Silva. Registaram-se apenas quatro abstenções, sendo que não houve qualquer voto contra.





Nota para o passivo do clube, que teve uma redução a rondar os 28 mil euros, por comparação com o exercício anterior. As despesas do clube, essencialmente associadas a transportes e gastos com as camadas jovens, aumentaram devido à diminuição dos apoios extra por parte da Câmara Municipal de Santo Tirso. Na AG foi ainda esclarecido que o clube não tem qualquer dívida fiscal.