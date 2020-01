Traumatismo trama Welinton

Welinton é uma das principais preocupações do treinador do Aves nos trabalhos de preparação para a receção ao Santa Clara, que começaram ontem à tarde. O influente avançado está a recuperar de um traumatismo peronial, que o tem forçado a realizar trabalho condicionado e está em dúvida para o embate com os açorianos. Em situação idêntica encontra-se Luiz Fernando, que recupera de uma contusão óssea no joelho direito e também treina de forma condicionada. Mais atrasado continua Simunec, a recuperar de cirurgia.