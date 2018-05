O Aves realizou este sábado um treino no Jamor tendo em vista a final da Taça de Portugal com o Sporting, com 28 jogadores presentes e o presidente do clube no relvado ao lado da equipa. No período aberto à comunicação social reinou a boa disposiçãoO Sporting também fará uma sessão de trabalho no Estádio Nacional às 16h45. Será a primeira depois das agressões na Academia.A final da Taça de Portugal está marcada para domingo às 17h15 no Estádio do Jamor.

Autor: André Ferreira