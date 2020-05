Treinos coletivos em absoluta segurança

Sem passar ao lado da nova polémica que estalou entre a SAD e o clube, com versões opostas sobre a impugnação ou não do campeonato caso a equipa não jogue em casa na retoma da Liga, o plantel a cargo de Nuno Manta deu início esta manhã aos treinos coletivos, cumprindo todos os prazos previamente estipulados pelas entidades responsáveis.





A boa notícia foi a integração de todos os jogadores sem qualquer tipo de limitações, numa sessão de trabalho bem animada, que decorreu no Estádio do CD Aves, com a equipa técnica satisfeita por perceber que o grupo respondeu bem à maior carga física das duas primeiras semanas de trabalhos após o confinamento obrigatório.Registe-se que o facto de todos os testes à Covid-19 não terem relevado qualquer caso positivo também contribuiu para que o plantel dos avenses voltasse ao relvado, em conjunto, com uma maior confiança e segurança.