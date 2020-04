Três rescisões confirmadas no Aves

O avançado brasileiro Peu e o central bósnio Adi Mehremic, dupla que foi relegada para os sub-23 desde que o técnico Nuno Manta assumiu funções, bem como o defesa croata Andrej Simunec, elemento que também estava em litígio com a SAD devido à forma como se desenrolou o processo em torno dos custos do tratamento da lesão que sofreu, são os jogadores que já rescindiram, oficialmente, contrato com os avenses.





À imagem do que está a suceder com as outras equipas profissionais o plantel avense também entrou hoje de férias.O regresso aos trabalhos só está agendado para 27 de abril e até lá os responsáveis avenses esperam por um consenso das instâncias superiores relativamente às questões financeiras decorrentes da suspensão do campeonato para definir em que moldes será pago o salário do mês de março