Troféu da Taça de Portugal conquistada frente ao Sporting desapareceu: Aves não sabe onde está

O drama desportivo e financeiro que o Aves atravessa conheceu mais um insólito episódio, que diz respeito ao desaparecimento da Taça de Portugal, conquistada em 2018 frente ao Sporting de Jorge Jesus.





O troféu devia estar exposto na zona de entrada do estádio do clube, como estão as restantes taças que o clube arrecadou, mas a sua ausência surpreendeu a atual direção, que desconhece o seu paradeiro.