Troféu da Taça de Portugal está com a SAD do Aves

A SAD do Aves emitiu esta tarde um comunicado onde esclarece vários assuntos dos últimos dias, começando por agradecer "o empenho posto pelo clube, pelo presidente António Freitas e todos os intervenientes na organização do jogo com o Benfica".





"Para sossegar os adeptos e evitar que os alarmismos dos últimos dias ganhem maiores dimensões, informa-se ainda que a Taça de Portugal está na posse da SAD", regista ainda a nota, isto no mesmo dia em que António Freitas ameaçou interpor uma queixa-crime precisamente para se saber onde parava o troféu que desapareceu das instalações do clube.A administração da SAD promete ainda "desenvolver todos os esforços para assegurar a deslocação da equipa ao Algarve para o jogo com o Portimonense", algo que o próprio António Freitas, presidente do clube, já tinha esta manhã ter assegurado por antecipação, registando ter já alugado um autocarro e marcado o hotel para o efeito."No seguimento dos acontecimentos dos últimos dias, a SAD do CD Aves vem agradecer todo o empenho posto pelo clube, pelo presidente António Freitas e todos os intervenientes na organização do jogo com o SL Benfica da passada terça-feira. No sentido de terminar a temporada com a dignidade e respeito que esta instituição nos merece, a SAD aproveita para garantir estar a desenvolver todos os esforços no sentido de assegurar a deslocação da equipa ao Algarve e encerrar a sua participação na Liga NOS, com o Portimonense, conforme dita o calendário da 34ª jornada.Além desse compromisso que pretende assegurar, a SAD confirma estar a trabalhar no sentido de viabilizar o preenchimento de todos os pressupostos necessários para inscrever o CD Aves nas competições profissionais, na próxima temporada, estando em negociações com os seus credores para honrar todos os compromissos assumidos.Para sossegar os adeptos e evitar que os alarmismos dos últimos dias ganhem maiores dimensões, informa-se ainda que a Taça de Portugal está na posse da SAD.Por fim, importa esclarecer que são falsas as notícias postas a circular, em que se aponta Estrela Costa como representante de jogadores no mercado de transferências.A administração da SAD do CD Aves".