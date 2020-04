Tshibola: «Jogar contra equipas como o FC Porto e o Benfica é um sonho»

Chegado ao clube no mercado de inverno, e apesar da situação complicada a nível de salários, Aaron Tshibola mostra-se satisfeito com a experiência que está a viver no Aves. Em declarações ao 'The Sun', o médio falou ainda de como o facto de ter sido considerado uma promessa do futebol inglês o afetou.





"Sinto que, durante a minha carreira, perdi muitas aprendizagens porque as pessoas me consideravam um produto acabado, que não tinha de evoluir mais. Estou a a aproveitar e a desfrutar desta experiência no Aves, jogar com equipas como o FC Porto e o Benfica é um sonho", afirmou o jogador de 25 anos.Apesar disso, Tshibola não esconde o objetivo de regressar às ligas de topo na Europa: "Se uma pessoa está disposta a sair da sua zona de conforto, é mais provável que colha os frutos da sua decisão. No entanto, eu costumava ver jogador como o Zidane, o Ronaldinho e o Patrick Vieira e todos jogavam em ligas de topo, também é um sonho chegar lá".Desde que foi apresentado como reforço do Aves, Tshibola realizou dois jogos.