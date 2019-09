Uma estreia e quatro ausências na lista de convocados

O defesa Jaílson estreou-se esta sexta-feira nos convocados do Desportivo das Aves para a visita ao terreno do Vitória de Guimarães, sábado, para a quinta jornada da Liga NOS, numa lista com quatro ausentes.O lateral direito brasileiro, que foi a última contratação do emblema do concelho de Santo Tirso, integra pela primeira vez o lote dos 20 eleitos do treinador Augusto Inácio, à semelhança do compatriota Bruno Jesus e do luso-guineense Hélder Baldé, centrais provenientes da formação sub-23 avense.Afastados do duelo com os minhotos estão o defesa Afonso Figueiredo, a cumprir castigo por ter sido expulso na derrota caseira diante do Famalicão (3-2), na ronda anterior, e o médio Rúben Oliveira, por estar emprestado pelo Vitória de Guimarães.Já o defesa bósnio Adi Mehremic, que contraiu uma rotura de ligamentos do tornozelo direito e deverá desfalcar o Desportivo das Aves nos próximos três meses, e o avançado Ricardo Rodrigues, a contas com uma tendinopatia na perna direita, estão entregues ao departamento médico.Augusto Inácio deixou ainda fora dos planos o médio Redouane Kerrouche e os extremos Erik Nascimento e Kevin Yamga, todos por opção técnica.O Vitória de Guimarães, 14.º classificado, com três pontos, recebe o Desportivo das Aves, 15.º, também com três, em partida agendada para as 21:30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.Lista dos 20 convocados:- Guarda-redes: Fábio Szymonek e Beunardeau.- Defesas: Andrej Simunec, Adam Dzwigala, Bruninho, Jaílson, Mato Milos, Bruno Jesus e Hélder Baldé.- Médios: Bruno Xavier, Enzo Zidane, Cláudio Falcão, Luiz Fernando e Estrela.- Avançados: Peu, Mahmoud Kahraba, Mehrdad Mohammadi, Miguel Tavares, Rúben Macedo e Welinton Júnior.