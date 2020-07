Vitinha rescinde contrato com o Aves

A crise financeira na Vila das Aves está para durar. Desta feita é o técnico adjunto Vitor Gomes, conhecido no mundo do futebol por Vitinha, quem vai apresentar o pedido de rescisão de contrato, alegando para o efeito cinco meses de salários em atraso.





Vitinha, de 55 anos, é um dos símbolos do clube. Estatuto conquistado por força das 27 temporadas em que representou os avenses.Ponto final num capítulo que iniciou-se no verão de 1991. Como jogador profissional notabilizou-se ao serviço do Aves na década de 90, onde, durante oito épocas, conseguiu sagrar-se como o elemento que mais jogos (229) realizou pelo clube na 2ª Liga.Carisma reforçado pelas 19 épocas que se seguiram na qualidade de adjunto das diversas equipas técnicas, como foram os casos de Professor Neca, Carlos Carvalhal, Luis Agostinho, Carlos Garcia, António Caetano, José Gomes, Manuel Correia, Henrique Nunes, Micael Sequeira, Vitor Oliveira, Paulo Fonseca, José Vilaça, Fernando Valente, Emanuel Simões, Ivo Vieira, José Mota, Lito Vidigal, Augusto Inácio e Nuno Manta Santos.