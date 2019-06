Vítor Costa oficializado no Lens

Vítor Costa foi oficializado como reforço do Lens, esta quinta-feira, confirmando que não irá prosseguir carreira no Aves, apesar de, tal como Record noticiou, ter recebido uma proposta do emblema português para continuar por mais uma época.





Uma abordagem que o lateral ficou de analisar durante as férias, mas que acabou por não aceitar, até porque surgiu a possibilidade de rumar a França. As negociações chegaram a bom porto e o defesa já é jogador do Lens, emblema ao qual chega por empréstimo do Inter de Lages.