Vítor Gomes estuda futuro

Vítor Gomes foi uma das peças mais importantes do Aves na temporada que agora terminou e, por essa razão, a SAD do Aves não hesitou em endereçar-lhe um convite para renovar e permanecer no plantel da próxima época.





No entanto, por esta altura, o médio ainda não tomou uma posição definitiva relativamente ao rumo que pretender dar à sua carreira. Na verdade, o jogador, de 31 anos, encontra-se a aguardar por eventuais propostas que possam surgir quer de Portugal, quer do estrangeiro, de forma a poder tomar uma decisão.Vítor Gomes, recorde-se, participou em 38 partidas pelo Aves na última campanha, tendo marcado quatro golos.