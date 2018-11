Vítor Gomes falha ensaio com o Varzim

Vítor Gomes não será opção para o técnico José Mota no jogo-treino agendado para este sábado de manhã, frente ao Varzim, na Póvoa, e que irá decorrer à porta fechada.O experiente médio ainda não está totalmente recuperado de lesão e, apesar de ontem já ter trabalhado com bola, só será reintegrado sem limitações no início da próxima semana.O teste com o Varzim preenche o calendário durante esta pausa competitiva, sendo que o Aves regressa aos jogos oficiais no próximo sábado, diante do Cova da Piedade (Taça de Portugal).Noutro plano, realiza-se igualmente neste sábado o jantar comemorativo do 88.º aniversário do Aves. Estarão presentes os capitães de equipa (Nélson Lenho, Diego Galo, Defendi e Vítor Gomes) e o líder da SAD Wei Zhao. Será ainda lançada uma coleção de selos comemorativos da conquista da Taça de Portugal.