Vitória frente aos sub-23

Aproveitando a pausa competitiva para os compromissos das seleções, o Aves realizou ontem de manhã um jogo-treino com a sua equipa sub-23. Num encontro em que Augusto Inácio apostou em jogadores que não têm tido muitos minutos nas competições oficiais, a equipa principal dos avenses venceu por 3-0, com golos de Rodrigues, Bruno Jesus e Bruno Xavier. Ainda durante o dia de ontem, o emblema da Vila das Aves voltou a treinar durante a tarde. Para hoje, a turma de Augusto Inácio tem agendada uma sessão de trabalhos.

O Aves continua com a preparação para o embate com o V. Guimarães sem nenhum jogador lesionado e apenas com Afonso Figueiredo, expulso na partida da última jornada com o Famalicão, na lista de indisponíveis.