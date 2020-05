Wei Zhao: «Temos confiança que vamos jogar em casa»

Wei Zhao, líder da SAD do Aves, mostrou-se bastante otimista quanto à possibilidade da equipa poder jogar em casa a fase final da época, contrariando até as notícias dos últimos dias e que apontavam que os avenses teriam de escolher uma casa emprestada, sendo que Braga e o Estádio do Bessa são as hipóteses em cima da mesa.





O presidente da SAD reagiu assim logo após a vistoria desta manhã ao Estádio do CD Aves: "A vistoria correu muito bem, de modo que temos muita confiança que vamos jogar em casa, porque temos todas as condições para garantir a segurança de todos os intervenientes nos jogos, sejam eles jogadores, equipas técnias e funcionários. Aguardamos apenas que as autoridades e a Liga confirmem as boas impressões que deixaram durante a vistoria da Autoridade Regional de Saúde, que decorreu esta manhã".