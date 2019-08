Welinton confiante na evolução

Apesar das derrotas nos dois primeiros jogos oficiais, Welinton mantém-se confiante no crescimento do Aves. Em declarações ao ‘Lance’, do Brasil, o avançado contratado este defeso deixou boas perspetivas para o futuro. "Estou com muita liberdade e bastante confiante também. Sei que o clube apostou em mim e estou com muita vontade de retribuir", disse, abordando o desaire contra o Boavista: "Fomos para cima do adversário, tentámos, mas não deu. Infelizmente, começámos mal e perdemos, mas a nossa equipa vai evoluir bastante ainda. Temos um grupo muito bom, que se dedica e trabalha", referiu, acrescentando que a equipa tudo fará para "vencer o Marítimo", apesar de saber que terá pela frente uma equipa "muito boa".

Entretanto, Afonso Figueiredo foi reintegrado nos trabalhos e estará à disposição de Inácio para o duelo deste domingo.