Welinton diz adeus ao clube

Welinton concedeu uma entrevista ao jornal brasileiro 'Lance!', onde o avançado fala das "saudades do carinho dos funcionários do Aves", assumindo a saída em definitivo, após a rescisão unilateral do contrato.





"Futuro? Não tenho nada em concreto neste momento. Passo tudo ao meu empresário, com quem trabalho há quatro anos. Vou voltar para o Brasil no dia 1 de maio e, por agora, vou aproveitar a família e manter a forma física da melhor forma", registou o jogador brasileiro.