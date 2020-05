Welinton já voltou ao Brasil

Welinton, que rescindiu unilateralmente com o Aves, há cerca de três semanas, por salários em atraso e avançou com uma queixa na FIFA, viajou, nesta sexta-feira para o Brasil para assim estar mais próximo da família durante o período pandémico e pensar melhor no rumo que irá dar à carreira.





A SAD avense, recorde-se, contestou a rescisão do brasileiro, que era o melhor marcador da equipa de Nuno Manta, com 10 golos em 25 jogos.