Welinton Júnior negociado para o Aves

O Aves está muito perto de garantir mais um reforço para a nova temporada. Welinton Júnior, avançado que representava o Coritiba, está em negociações avançadas com o Aves e deve ser anunciado como reforço nos próximos dias.





Welinton é ponta-de-lança, mas também pode jogar a extremo esquerdo. No seu país, para além do Coritiba, defendeu as cores de Grémio, Goiás, Joinville, Paysandu, CRB, Mirassol, Ferroviária e Brasil de Pelotas. Prepara-se, assim, para a sua primeira aventura no futebol europeu.Entretanto, Mahmoud Kahraba chega esta semana para treinar com a nova equipa depois de resolvido um problema burocrático.