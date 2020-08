Tribunal não condena Belenenses SAD a pagamento de sanção devido a lapso na data

O Tribunal da Propriedade Intelectual (TPI) não condenou a SAD do Belenenses ao pagamento da sanção pecuniária compulsória referente a um primeiro período de 53 dias, devido a um lapso na data, anunciou esta sexta-feira o clube.

Em causa está a utilização das marcas do Belenenses por parte da SAD, cuja equipa de futebol disputa a Liga NOS, tendo o clube sido notificado da "decisão proferida na execução por si iniciada visando liquidar um primeiro período de 53 dias (apenas até 7 de janeiro de 2019) da sanção pecuniária compulsória pelo incumprimento da Sentença proferida pelo TPI no âmbito da providência cautelar".

"Devido a um lapso na identificação da data de início da execução no pedido do requerimento executivo apresentado pelo Clube, o Tribunal não condenou a SAD no pagamento do valor correspondente à sanção pecuniária compulsória referente a esses primeiros 53 dias", explicou o Belenenses, em comunicado, no qual revelou a contestação da SAD, liderada por Rui Pedro Soares, em relação à execução.

O Belenenses frisou que "vai corrigir esse lapso, de modo a que os montantes devidos pela B-SAD [designação atribuída à SAD do clube] durante o referido período e durante todos os períodos subsequentes sejam liquidados e pagos, como é devido (e que o Tribunal não põe em causa)".

"Importa sublinhar que o Tribunal dá como provado que, durante os 53 dias que considerou relevantes nesse curto período, a SAD 'continuou a apresentar-se como Belenenses e a usar sinais da exequente [o Clube]'", ressalvou o conjunto da Cruz de Cristo, que deu, a título de exemplo, algumas datas em que a SAD do Belenenses se apresentou de forma indevida.

A direção do clube, presidida por Patrick Morais de Carvalho, finalizou o comunicado com um apelo "à B-SAD, à FPF [Federação Portuguesa de Futebol], à Liga e a todo o país desportivo em geral para que se deixe de tratar a B-SAD como Belenenses e que seja, finalmente, levada a cabo a efetiva separação identitária entre duas instituições, que não têm entre si qualquer vínculo formal, inclusive desde que o clube vendeu a totalidade das ações que detinha na B-SAD".

O clube e a SAD dos azuis estão afastados desde o início da temporada 2018/19, quando o protocolo de utilização do Restelo pela SAD terminou e esta mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional, no Jamor.

A Codecity, detida por Rui Pedro Soares, comprou 51% da SAD do Belenenses em 2012, mas as duas partes acabaram por entrar em litígio, seguindo-se várias ações em tribunal, com o clube a tentar impedir que a SAD usasse o seu nome e símbolos.