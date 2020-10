Avançado Alioune Ndour é reforço do Belenenses SAD até 2025

O Belenenses SAD, da Liga NOS, contratou o jovem ponta de lança senegalês Alioune Ndour, que assinou um vínculo válido até 2025, anunciou esta terça-feira o conjunto lisboeta.

O avançado, de 19 anos, representou nas duas últimas temporadas a equipa norte-americana Loudoun United, por empréstimo do MFK Vyskov, da República Checa, tendo contabilizado cinco golos em 15 partidas.

Alioune Ndour tem 1,88 metros e vem colmatar uma vaga em aberto no plantel 'azul', muito pedida pelo treinador Petit, que pretendia um avançado com "maior poder no jogo aéreo", concorrendo com o colombiano Mateo Cassierra, habitual titular, e com o jovem português Edi Semedo pela posição.

É a 10.ª contratação do Belenenses SAD para esta época, depois do guarda-redes Stanislav Kritciuk, dos defesas Henrique Buss e Pedro Álvaro, dos médios Bruno Ramires, Cauê, Afonso Taira e Afonso Sousa e dos avançados Miguel Cardoso e Richard Rodrigues.

Os 'azuis' estão no nono lugar da tabela classificativa, com cinco pontos, e deslocam-se ao Estádio da Luz na próxima jornada, para defrontar o líder Benfica, que continua 100% vitorioso, com 12 pontos.