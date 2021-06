Belenenses SAD volta aos treinos com 26 jogadores e a aguardar por mais reforços

O Belenenses SAD iniciou esta segunda-feira os treinos de preparação para a próxima temporada com um grupo provisório de 26 jogadores, muitos provenientes das formações secundárias, enquanto aguardam por reforços.

Após exames médicos realizados na passada quinta e sexta-feira, o conjunto lisboeta às ordens do treinador Petit apresentou-se para efetuar algumas avaliações físicas, com o auxílio da equipa do Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor, em Oeiras.

O médio internacional brasileiro Sandro, que estava sem clube, e o avançado Pedro Nuno, contratado ao Moreirense, também da Liga, foram as maiores novidades dos azuis no primeiro dia de trabalhos, assim como o centrocampista Rafa Santos, jogador oriundo do Oriental, que desceu este ano à primeira divisão distrital de Lisboa.

Entre as ausências notadas, destacam-se o defesa e capitão Gonçalo Silva, que não decidiu ainda sobre a proposta de renovação apresentada pelos lisboetas, e o médio Bruno Ramires, a cumprir quarentena obrigatória por ter passado férias no Brasil.

Dos atletas que asseguraram a 10.ª posição na edição anterior do campeonato, com 40 pontos totalizados, apresentaram-se os defesas Diogo Calila, Danny Henriques, Tomás Ribeiro, Chima Akas e Nilton Varela, os centrocampistas Cafú Phete, Afonso Taira, Yaya Sithole e Afonso Sousa e os dianteiros Francisco Teixeira e Mateo Cassierra.

Com as saídas dos guarda-redes Stanislav Kritciuk, para o Gil Vicente, e André Moreira, para os suíços do Grasshoppers, o Belenenses SAD resgatou os jovens João Monteiro e Álvaro Ramalho para a baliza, estando no mercado em busca de reforçar a posição.

Alguns jovens futebolistas, que alinharam pelas equipas B e sub-23 na última temporada, foram chamados a integrar a pré-época com a formação principal, sendo eles o defesa direito Jójó, os médios Braima Sambú, Jordan van der Gaag e Rodrigo Ramos e os avançados Gonçalo Agrelos, Luís Mota, Edgar Pacheco e Alioune Ndour.

Entre as saídas oficializadas, para além dos guarda-redes, encontra-se o lateral-direito Tiago Esgaio, que rumou ao Sporting de Braga, bem como o defesa esquerdo Rúben Lima e o avançado Silvestre Varela, que não renovaram os contratos, enquanto o dianteiro Miguel Cardoso terminou o empréstimo dos russos do Dínamo de Moscovo.