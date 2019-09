Adeptos azuis pegaram-se

Não estava muita gente no Jamor mas houve confusão entre adeptos e, pasme-se, da mesma cor. A cena começou com alguém a ‘mandar bocas’ aos elementos da claque do Belenenses SAD.





Os rapazes da praia responderam imediatamente:“Vão-se embora daqui”, foi a única frase que o pudor nos permite partilhar, antes de subirem uns degraus em direção aos primeiros. Surgiram dois polícias mas rapidamente apareceram reforços, pois o ajuntamento aumentava. Os nove alvos na fúria da claque, alegadamente afetos ao Belenenses clube, acabaram por ser retirados do local.