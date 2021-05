Afonso Sousa é baixa para o jogo com o Tondela

Petit não vai poder contar com Afonso Sousa para a visita ao terreno do Tondela. O médio dos azuis viu o quinto cartão amarelo na Liga NOS e é baixa para o duelo com os beirões. No Portimonense, Moufi falha a receção ao Moreirense pela mesma razão. Miguel Cardoso e Tomás Ribeiro do Belenenses SAD e Anzai e Beto do Portimonense também estavam em risco, mas escaparam.