Afonso Taira brilha em jogo-treino

Com o objetivo de manter o ritmo competitivo, o Belenenses SAD dedicou a sessão de trabalho de ontem a um jogo-treino dentro do plantel, com Petit a misturar os habituais titulares. Houve apenas um golo, é certo, mas que seria de tirar os adeptos dos lugares. É que Afonso Taira passou a linha do meio-campo com a bola controlada e, de muito longe, fez um chapéu que só parou num dos ângulos superiores da baliza defendida por Guilherme Oliveira.

Um tiro certeiro para alimentar a vontade de Afonso Taira quebrar o jejum neste regresso a Portugal, visto que ainda não marcou nesta edição da Liga NOS. O médio deverá ter nova hipótese na receção ao Boavista, agendada para domingo, num jogo em que as baixas da equipa de Petit são Kritciuk (castigado), bem como Eduardo Kau e Nilton Varela (lesionados).