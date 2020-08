Afonso Taira: «Petit cativou-me para regressar»

Três anos depois, Afonso Taira está de volta a Portugal para representar o Belenenses SAD, muito por culpa de Petit. Quem o explicou foi o próprio médio, que confessa não ter sido complicado acreditar nas ideias do treinador para decidir assinar pelos azuis. “Primeiro estabeleci contacto com o Petit e a partir daí cativou-me para regressar à Liga. O que me chamou foi a ideia de jogo e querer um futebol positivo”, sustentou o médio formado no Sporting, ao Canal 11.

Certo é que o simples facto de poder voltar a Portugal, onde jogou nas equipas principais de Atlético e Estoril, acabou por também ter um peso determinante na escolha de Taira. “Tenho três anos fora de Portugal, três anos de aprendizagens e boas experiências, também. Mas o futebol português é a minha casa e vai ser sempre o campeonato onde vou querer jogar e mostrar-me. Portugal não deixa de ser um dos campeonatos mais importantes da Europa e, sendo eu português, é sempre um orgulho voltar”, destacou.

Foi em Israel que Taira conseguiu destacar-se, ao ponto de ter sido considerado um dos melhores do campeonato, algo que não esquece. “Senti-me muito valorizado. Encaixei-me e valorizei-me em Israel e acabou por ser a primeira vez em que me senti realmente um jogador importante. Isso é uma experiência pela qual qualquer jogador gosta de passar”, explicou o médio, que representou Kiryat Shmona e Beitar Jerusalém.

Um ano difícil na Roménia

A temporada que agora terminou acabou por ser especialmente difícil para Afonso Taira. Quase tudo o que envolveu o Hermannstadt correu mal. “Foi um ano marcado por muita instabilidade. Não só pela situação mundial, mas também em relação ao clube em questão. Foi uma temporada muito difícil. Estamos a falar de cinco treinadores e muitas dificuldades financeiras”, apontou o médio, natural de Cascais.