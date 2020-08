Afonso Taira volta a Portugal e assina por duas épocas

Está encontrado o primeiro reforço do Belenenses SAD para a temporada 2020/21. Trata-se de Afonso Taira, médio português de 28 anos que assinou um contrato válido por duas temporadas e até já vestiu a nova camisola.





Formado no Sporting e com passagens por Atlético e Estoril, Taira mudou-se depois para Israel e ainda esteve na última temporada na Roménia, ao serviço do Herrmanstadt, regressando agora a Portugal. Curiosamente, o pai, conhecido pelo mesmo nome, é diretor desportivo do Belenenses... clube.