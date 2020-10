Alioune Ndour assina por cinco épocas com o Belenenses SAD

Alioune Ndour, avançado senegalês de 19 anos, vai ser jogador do Belenenses SAD para as próximas cinco temporadas. O acordo entre as partes está finalizado e o promissor dianteiro irá ser apresentado nos próximos dias. Ndour estava no Mestkyi Football Club, da República Checa.





O entendimento resulta de uma parceria entre a Blueprivate, de Manuel Tomás, e a Rainbow Sports.