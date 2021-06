Álvaro Ramalho chega-se à frente para assumir a baliza do Belenenses SAD

As saídas de Kritciuk e André Silva, os dois guarda-redes que repartiram a titularidade na baliza do Belenenses SAD na temporada passada, podem significar uma oportunidade para Álvaro Ramalho se mostrar a Petit, ainda que, por esta altura, não seja certo que o jovem guardião dos sub-23, de 22 anos, venha a integrar os trabalhos de pré-época.

João Monteiro é, para já, a única opção para a baliza confirmada para a próxima temporada e o expectável é que fique com o papel de terceiro guarda-redes em 2021/22, à semelhança do que havia acontecido na campanha anterior. Desta forma, Álvaro Ramalho, utilizado em 18 jogos de 2020/21 – 14 na Liga Revelação, pelos sub-23, e quatro no Campeonato de Portugal, pela equipa B –, poderá ganhar o ‘brinde’ e evoluir junto do plantel principal.