André Moreira deixa Belenenses SAD e ruma aos suíços do Grasshoppers

O guarda-redes André Moreira, que representou o Belenenses SAD nas duas últimas temporadas, foi esta terça-feira confirmado como reforço do Grasshoppers, clube que subiu este ano ao escalão principal do futebol suíço.

A formação de Zurique, que contou, na época passada, com os portugueses Miguel Nóbrega, Tote Gomes, André Santos, Nuno Pina, Cristian Ponde, Nuno da Silva e André Ribeiro no plantel, apresentou André Moreira ao lado do médio eslovaco Christian Herc, tendo ambos assinado um vínculo definitivo, válido por dois anos, até 2023.

"Com André e Christian, estamos satisfeitos por termos contratado dois jogadores que, apesar da tenra idade, já trazem muita experiência. O André passou muitos anos em várias ligas europeias e vai trazer mais qualidade à nossa equipa de guarda-redes", afirmou o diretor técnico do Grasshoppers, o ex-futebolista nigeriano Seyi Olofinjana.

O guarda-redes, de 25 anos, alinhou em 27 encontros pelo Belenenses SAD nas duas últimas temporadas, a que se acrescentam mais seis partidas pela equipa sub-23, após ter sido contratado aos espanhóis do Atlético de Madrid, nos quais nunca chegou a jogar.

André Moreira, que efetuou toda a formação no Ribeirão, foi contratado pelo conjunto madrileno em 2014/15 e, até 2019/20, foi sucessivamente emprestado a Moreirense, União da Madeira, Belenenses, Sporting de Braga, Feirense e Aston Villa (Inglaterra).

O habitual titular Stanislav Kritciuk terminou igualmente o contrato com o Belenenses SAD e rumou ao Gil Vicente, o que deixa os 'azuis' em busca de novas opções para a baliza no mercado de transferências, no qual também já confirmou oficialmente o término de contrato com o avançado internacional português Silvestre Varela.

Por outro lado, o Belenenses SAD, que terminou a Liga NOS no 10.º lugar, com 40 pontos, já contratou o médio brasileiro Sandro, que estava sem clube, e o avançado Pedro Nuno, ex-Moreirense, bem como renovou contrato com o lateral-direito Diogo Calila, o central nigeriano Chima Akas e o avançado Francisco Teixeira.