André Santos escapa a lesão

O jogo-treino do Belenenses SAD com o Mafra (3-0) deixou André Santos algo maltratado, mas tudo não passou de um susto. É que o médio foi atingido no pé direito e ficou logo com bastantes queixas, embora tenha continuado no encontro. Ainda assim, André Santos escapou a um problema que poderia colocar a sua disponibilidade no jogo com o Marítimo em causa, mesmo que sinta algumas dores. Resta saber se André Santos fará parte daquele que será o primeiro onze depois da saída de Silas, técnico que chegou a acordo para rescindir e cedeu o lugar a Pedro Ribeiro.