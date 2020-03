André Santos: «Há muita qualidade nos nossos miúdos»

André Santos aceitou o desafio e passou mais de duas horas no site de Record a responder às perguntas dos leitores. O médio, de 31 anos, não fugiu a qualquer assunto, confessou que está aborrecido por não poder treinar e explicou que os jogadores profissionais devem fugir aos doces nesta altura em que trabalham em casa. Mas um dos temas mais abordados foi a juventude do Belenenses SAD. Danny Henriques, Edi Semedo ou João Monteiro mereceram elogios, enquanto Nilton Varela tem altos voos ‘preparados’.





"Há muita qualidade nos nossos miúdos! O Nilton ainda é júnior mas está a mostrar grande maturidade e humildade. Tem todas as condições para chegar a uma equipa grande e à Seleção A. Tudo depende dele", atirou, antes de falar da carreira. "Estou num grande momento. Este ano e meio no Belenenses SAD tem sido muito positivo para mim, mas no primeiro ano no Sporting tive os melhores momentos", apontou, sem problema em considerar os leões o clube do coração, sendo que gostava de voltar um dia.Uma das perguntas mais curiosas esteve relacionada com os melhores jogadores com quem partilhou balneário. "Não há dúvidas. Cristiano Ronaldo! Os que mais me surpreenderam foram Marat Izmailov e Valerón. O mais subvalorizado é o Nuno Coelho", apontou André, que teve tempo para algumas brincadeiras. Ficámos a saber que "o jogador mais chato é, sem dúvida, André Moreira", enquanto o próprio André Santos é o melhor no FIFA. Mas Moreira esteve ‘envolvido’ em muita troça...