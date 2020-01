André Santos otimista para 2020

O Belenenses SAD encerra o ano no 13º lugar do campeonato e, em altura de balanços, André Santos reconhece que a equipa "podia estar melhor". No entanto, as perspetivas para 2020 são positivas. "Queremos fazer uma segunda volta mais tranquila e regular. A equipa é muito jovem, mas os miúdos adquiriram alguma experiência. Penso que vamos fazer uma boa segunda volta", disse o médio dos azuis na Sport TV.

O plantel apenas regressa ao trabalho na próxima sexta-feira, com exceção dos lesionados Calila, Gonçalo Silva e Nilton Varela, que voltam um dia antes. Os três jogadores têm trabalhado com o fisioterapeuta do clube e já fazem exercícios com bola.