André Sousa despede-se com mensagem especial

O Belenenses SAD vai tentar evitar a primeira série de cinco derrotas na Liga desde que tal aconteceu na fase final da temporada 2016/17, na altura com sete desaires consecutivos. Segue-se o Portimonense, num jogo em que Petit já não vai contar com André Sousa, que foi ontem oficializado como reforço do Gazisehir Gaziantep, da Turquia.

Ao nosso jornal, deixou palavras de apoio e agradecimento: "Quero deixar uma mensagem de muita força e saudades, pois todos eles, além de futebolistas, são pessoas espetaculares e merecem todo o sucesso! Deixei muitos amigos e quero o melhor para todos. Fico a torcer de longe para que atinjam o objetivo o mais rápido possível! Agradeço todos os momentos que vivi no clube e todo o carinho do staff e também dos adeptos."

Para o lugar de Sousa – que até foi capitão na ausência de Gonçalo Silva – deve avançar Robinho, jogador polivalente que já desempenhou as funções de médio-centro.