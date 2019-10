Ataque azul está afinado

Apostado em manter o ritmo do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro viu a equipa golear (5-0) o 1º Dezembro num jogo de preparação em Odivelas, na Academia do Jogador. Os azuis mostraram pontaria afinada, especialmente Licá, que continua à procura do primeiro golo oficial da época depois de ter batido o recorde pessoal no principal escalão em 2018/19. O avançado assinou um bis, enquanto Robinho, Calila e Edi Semedo fecharam as contas diante do 4º classificado da Série B do Campeonato de Portugal.

Mesmo com o guarda-redes Hervé Koffi (Burquina Faso), o defesa Hakim Ouro-Sama (Togo) e o avançado Mateo Cassierra (sub-23 da Colômbia) ao serviço das respetivas seleções, o técnico aproveitou para afinar as ideias a pensar no encontro com o Pevidém, da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, a 19 de outubro.

Curiosamente, também os sub-23 aproveitaram a pausa das competições para fazer um jogo-treino e golearam... por 5-0. A ‘vítima’ das revelações dos azuis foi o Amora, igualmente do Campeonato de Portugal, com Edgar Pacheco, Francisco Teixeira e Chano a mostrarem pontaria afinada, enquanto o outro golo foi apontado por um jogador do Amora na própria baliza.