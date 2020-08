Azuis deixam mensagem de despedida a Licá

Licá vai mesmo deixar de ser jogador do Belenenses SAD, tal como Record tinha adiantado. O extremo, que marcou 23 golos em 90 golos pelos azuis ao longo das últimas duas temporadas e meia, chegou ao final do contrato e vai mudar de emblema, sendo que tanto os azuis como o internacional português publicaram mensagens de despedida.





"Contratado ao Granada em janeiro de 2018, Licá ficará na nossa história como o jogador mais determinante nestes 3 anos com 90 jogos, 23 golos e 7.419 minutos. Assumiu naturalmente a posição de capitão, tendo marcado todos os que com ele jogaram pelo seu exemplo, qualidade e compromisso. Foi um enorme privilégio ter-te na nossa equipa, Licá. Obrigado! Que possas continuar o teu trajeto com o sucesso que mereces! Serás sempre um membro importante da nossa família!", publicou o Belenenses SAD no Instagram.O dianteiro também assinalou o dia. "Tinha tanto para falar... Fico apenas pelo muito orgulho por ter representado o Belenenses SAD e muito obrigado a todos com quem me cruzei estes dois anos e meio", escreveu.