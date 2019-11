Azuis e Vilafranquense empatam no Jamor com golos de Varela e Tocantins

Belenenses SAD e Vilafranquense mediram este sábado forças no Estádio Nacional com o resultado final a fixar-se numa igualdade a um golo. Tanto os azuis da 1ª Liga como os ribatejanos do segundo escalão apresentaram-se quase na máxima força.





A primeira parte foi algo batalhada e pouco agradável à vista. Na segunda apareceram os golos, já depois de várias alterações operadas nos respetivos onzes pelos técnicos Pedro Ribeiro e Filipe Moreira. Silvestre Varela abriu o ativo de cabeça e assim o fechou da mesma forma, já perto do fim, Gustavo Tocantins. O brasileiro do Vilafranquense já havia marcado também no Jamor na final do Campeonato de Portugal em junho, diante do Casa Pia.