Azuis na luta da Europa durante a era Petit

Com 23 jornadas disputadas, o Belenenses SAD segue no 13º posto da 1ª Liga, com 25 pontos, mais nove do que o Portimonense, a primeira equipa em zona de despromoção. Apesar de os azuis estarem confortáveis neste momento, o cenário já esteve bem mais negro, mas tudo mudou com Petit.

Destes 25 pontos, dez foram conquistados nas últimas sete jornadas... com o técnico no banco. Se o campeonato se resumisse a este período, os azuis estariam no sexto posto, com os mesmos pontos do Sporting e apenas a três do Benfica... ou seja, estariam a lutar pela qualificação para a Liga Europa.

Apesar dos muitos problemas físicos que têm assolado a defesa – Petit ainda não conseguiu repetir o sector defensivo em duas jornadas consecutivas –, o Belenenses SAD também melhorou a média de golos sofridos: passou de 1,76 para 1,14 golos por jornada.