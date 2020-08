Banjai reforça Belenenses SAD

Samir Banjai é reforço do Belenenses SAD para a nova temporada. O defesa-central, de 21 anos e 1,86 metros, representou na última época o Oleiros, emblema que disputou a Série C do Campeonato de Portugal e ao serviço do qual o jogador realizou 25 jogos (dois golos).

Banjai cumpriu parte da formação nos azuis do Restelo e agora vai vestir as cores da equipa da SAD. Pelo meio representou os juniores de Oeiras e Nacional e ainda a equipa de sub-23 da Académica. O central deverá começar pelos sub-23 dos azuis.