Belenenses SAD avança para lay-off

O Belenenses SAD informou, na noite de domingo, os jogadores, via e-mail, de que o clube vai avançar com o lay-off, face à pandemia do coronavírus, que provocou a suspensão das competições desportivas.





A informação foi confirmada a, esta segunda-feira, por Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).