Belenenses SAD com contas de 2018 aprovadas

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, revelou os resultados da assembleia geral da sociedade desportiva. As contas de 2018 foram aprovadas – saldo positivo de 103 mil euros – com voto contra do clube, mas o que mais surpreendeu o dirigente foi o facto de o clube ter rejeitado a alteração dos estatutos da SAD.

"Dão ao clube fundador um conjunto de poderes especiais, mais amplos do que o previsto na lei. A alteração desses estatutos só é possível com voto favorável do clube. A Codecity [acionista maioritário] propôs a alteração, para retirar esses direitos especiais, e o clube vetou", revelou Rui Pedro Soares, que, por isso, concluiu: "É mais um sinal do interesse que o clube tem nesta sociedade e da forma como vê o futuro desta sociedade. Quis manter um conjunto de direitos especiais que a lei não prevê. Traduz bem a forma como continua interessado e a participar na vida desta sociedade."

Rui Pedro Soares revelou ainda que não vai haver candidato da SAD nas eleições do clube. "O único possível seria eu, mas como o presidente do clube tem medo de que eu me candidate, expulsaram-me de sócio através de uma mentira", explicou.

Voltar a jogar no Restelo

Apesar das divergências com o clube, a SAD ainda quer voltar a jogar no Restelo: "Por nossa vontade estávamos lá. Vamos ver o que acontece nas eleições. Se continuar uma direção que não nos quer lá, para fazer do Restelo um negócio imobiliário, não podemos continuar à espera". Ou seja, nesse caso a SAD vai procurar nova casa.



Amiga Académica contou com ajuda



Nas contas de 2018 da SAD surge a saída de 120 mil euros em junho e a entrada do mesmo valor um mês depois. Tratou-se de um empréstimo à Académica, sem juros, para o clube amigo poder inscrever-se na 2.ª Liga. "Foi para permitir que essa entidade pagasse um conjunto de dívidas sem as quais não se conseguiria inscrever nas competições profissionais", explicou Rui Pedro Soares.