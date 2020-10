Belenenses SAD com mais dois casos de covid-19

O Belenenses SAD contabiliza mais dois jogadores infetados com o novo coronavírus, depois do teste positivo do defesa sul-africano Cafú Phete. Os dois atletas, cujas identidades não foram divulgadas, foram colocados em isolamento e não integram a comitiva que hoje recebe o Farense, em jogo da sexta jornada da Liga NOS.





(notícia atualizada às 12h45)

Na passada segunda-feira, a poucas horas do duelo com o líder Benfica (derrota do Belenenses SAD, por 2-0), a formação lisboeta revelou o primeiro teste positivo no plantel, que, após o jogo, foi confirmado tratar-se de Cafú Phete. O sul-africano permanece em isolamento.De acordo com o protocolo elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), os restantes jogadores, que apresentaram testes negativos, estão disponíveis para jogar.Fora do jogo, mas por lesão, estão também os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Pedro Álvaro, Chima Akas e Nilton Varela.Belenenses SAD, 15.º classificado, com cinco pontos, recebe no sábado o Farense, no 18.º e último lugar, com apenas um ponto, em jogo a disputar no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 15:30, sob a arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.Portugal contabiliza pelo menos 2.468 mortos associados à covid-19 em 137.272 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).