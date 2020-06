Belenenses SAD com testes à Covid-19 negativos a 72 horas do próximo jogo

Os jogadores, equipa técnica e staff do Belenenses SAD apresentaram resultados negativos em novo teste à covid-19, realizado 72 horas antes da receção ao Vitória de Guimarães, da 26.ª jornada da Liga NOS.

A formação lisboeta, que regressou à competição com uma vitória por 2-0 no reduto do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, será novamente submetida a um rastreio na quarta-feira, véspera do embate com os vimaranenses, que será disputado na Cidade do Futebol, em Oeiras, às 19:00 de quinta-feira.

O Belenenses SAD encontra-se na 13.ª posição da tabela classificativa, com 29 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, com 38.