Belenenses SAD confirma nova casa até ao fim do campeonato

Agora já é oficial. O Belenenses SAD vai mesmo ter a Cidade do Futebol como nova casa até ao resto do campeonato. Será na sede da Federação Portuguesa de Futebol que os azuis vão disputar os cinco jogos como visitado, tal como a própria formação anunciou através de um comunicado nas redes sociais.





Na retoma da I Liga, os 5 jogos do Belenenses SAD como visitado terão lugar na Cidade do Futebol.O Belenenses SAD pediu formalmente à FPF que os seus jogos na qualidade de visitado se realizassem na Cidade do Futebol e a FPF acedeu a este pedido.Esta solução contribui para a observância da recomendação da Direção-Geral de Saúde de concentração dos jogos no menor número possível de estádios, tanto mais que a Cidade do Futebol reúne excelentes condições para a prática de futebol profissional com estrito respeito pelas regras de prudência ditadas pelos tempos que estamos a viver.Agradecemos a boa vontade da FPF, especialmente nas pessoas do Presidente Fernando Gomes e do Diretor Geral Tiago Craveiro.Este é mais um passo para o regresso dos jogos de futebol, pelo qual todos ansiamos.