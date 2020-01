Belenenses SAD contrata central Ricardo Ferreira e médio Nuno Pina

O defesa central Ricardo Ferreira e o médio defensivo Nuno Pina são reforços do Belenenses SAD, confirmou esta sexta-feira o 15.º classificado da 1.ª Liga, que já inscreveu os jogadores na Liga Portuguesa.

Ricardo Ferreira, de 27 anos, não alinhou em qualquer encontro na atual temporada, após ter participado, em 2018/19, em apenas um jogo na formação secundária do Sporting de Braga, à qual chegou em 2015/16, somando um total de 69 jogos e quatro golos pela equipa principal dos minhotos.

Com uma internacionalização pela seleção portuguesa, num particular com os Estados Unidos, em 2017, o luso-canadiano fez a sua formação no FC Porto e nos italianos do AC Milan, tendo passado, já como sénior, pelo Empoli, por empréstimo dos milaneses, e pelo Olhanense, que o emprestou ao Paços de Ferreira, antes de chegar aos bracarenses.

Nuno Pina, de 20 anos, chega dos italianos do Chievo, da Série B (equivalente à segunda divisão), tendo participado em cinco partidas na atual temporada, num total de 214 minutos, divididos entre o campeonato e a Taça de Itália.

O jovem futebolista fez a formação maioritariamente no estrangeiro, saindo do Casa Pia em 2012/13 para o Martigny-Sports, da Suíça, onde esteve duas temporadas, até ingressar no FC Sion, do mesmo país, durante três épocas. Em 2018/19, foi contratado pelos italianos do Génova, clube que representou durante meia temporada, assinando depois pelo Chievo.

Internacional pelas seleções jovens portuguesas, Nuno Pina participou na conquista do Europeu de sub-19, em 2018, e disputou também o Mundial de sub-20, no ano seguinte.

O Belenenses SAD, que defronta esta sexta-feira, às 19:00, o líder Benfica, para a 19.ª jornada da I Liga, já se tinha reforçado no mercado de inverno com o defesa esquerdo Rúben Lima, que estava sem clube, e com o médio defensivo sul-africano Cafú Phete, proveniente do Famalicão.