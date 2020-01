Belenenses SAD garante que tribunal proíbe venda dos 10% do clube

A Belenenses SAD reagiu à decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa,que rejeitou o recurso da SAD para o congelamento da venda dos 10% que o clube detém. Num comunicado publicado nas suas redes sociais, a sociedade liderada por Rui Pedro Soares defende que os tribunais proíbem essa mesma venda.





"Os Tribunais dão razão ao que a Belenenses SAD sempre defendeu: a atual lei das sociedades desportivas proíbe o CFB de vender 10% das suas ações na Belenenses SAD, e se o CFB as vender, essa venda será nula, ou seja, não produzirá qualquer efeito.O Tribunal da Comarca de Lisboa disse textualmente o seguinte:"Podemos concluir que resulta do art.º 23º n.º 1 da LSD que no caso de sociedade anónima desportiva constituída por personalização da equipa desportiva, o clube fundador deve manter e não pode alienar voluntariamente uma participação social de 10% no capital social da sociedade.E, caso tal venda sobrevenha, o negócio será nulo por violação do disposto no art.º 280º do CC".Aquilo que a Belenenses SAD sempre afirmou – que a lei proíbe o CFB de alienar a sua participação de 10% na Belenenses SAD – acaba de ser confirmado pelos Tribunais!Aquilo que a atual Direção do CFB vinha dizendo – que o CFB podia vender as suas ações na Belenenses SAD quando e como quisesse, e no futuro constituir uma nova SAD – acaba de ser rotundamente negado pelos Tribunais.Por esta vitória, saudamos em especial os adeptos que sempre apoiaram a equipa de futebol profissional da SAD do Clube de Futebol "Os Belenenses"!"