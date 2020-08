Belenenses SAD mostra equipamentos esta semana

O Belenenses SAD tem previsto apresentar os equipamentos oficiais para a próxima temporada ainda no decorrer desta semana. A equipa comandada por Petit, refira-se, defrontou ontem o Benfica (ver página 4) com camisolas de treino.

Noutra nota, os testes de despistagem à Covid-19 realizados por todo o plantel antes do jogo particular com o Benfica tiveram resultados negativos.